Месяц остался до грандиозного спортивного события - 30 апреля в городе пройдет Даугавпилсский этап полумарафона «Skrien Latvija». Уже сейчас полным ходом идет подготовка к большому спортивному событию. Организаторы - спортивный клуб” Sport Lat” совместно с обществом „Skrien Latvija” и Даугавпилсской городской думой работают в тесном контакте для того, чтобы решить все технические вопросы. Прогнозы на явку у устроителей большие – к соревнованиям планируется привлечь около трех тысяч участников.

Количество зарегистрированных уже превысило тысячу, и как показывает опыт организаторов, это очень хорошая динамика. Счастливчик, который стал тысячным участником Даугавпилсского этапа полумарафона - учащийся 2 класса Государственной польской гимназии Петерис Галванс.



Как и обещали, организаторы поздравили тысячного участника, вручив ему майку с символикой полумарафона и торт. Двухтысячного участника соревнований тоже ждут сюрпризы. Особые награды предусмотрены и для самых активных классов. Напомним, что зарегистрироваться на участие можно в интернете по адресу http://bigbankskrienlatvija.lv/ или лично в спортивном магазине Sportlends в торговом центре Диттон намс.