Сегодня, 29 марта, в районе 12:15, на пересечении улиц 18 Новембра и Елгавас произошло дорожно-транспортное происшествием с участием трех автомобилей.

На место ДТП выехала полиция и две бригады скорой помощи.



Как сообщила старший специалист Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова, женщина 1977 года рождения, управляя автомобилем Audi, двигаясь по улице 18 Новембра, проигнорировала запрещающий сигнал светофора, в результате чего врезалась в автомобиль Iveco. Водитель Iveco - мужчина 1962 года рождения, двигался на зеленый свет по улице Елгавас со стороны Ругелей. В результате столкновения автомобиль Audi отбросило в сторону и он врезался в автомобиль Toyota.



В результате аварии пострадала женщина, управлявшая автомобилем Audi.



Стражи порядка устанавливают подробности аварии.



Напоминаем водителям о необходимости быть предельно внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.