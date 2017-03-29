Национальное объединение Visu Latvijai!- ТБ/ДННЛ подготовило поправки к Кодексу административных нарушений, которые предусматривают существенное повышение штрафов за несоблюдение норм использования госязыка.

Нацблок считает, что нынешние штрафы за неиспользование латышского является "несоразмерно низкими".



Политики предлагают увеличить суммы до 700 евро для физических лиц и 10 тысяч евро для юридических. Помимо этого, если чиновник дважды за год попадается на неиспользовании госязыка, то его следует уволить, говорится в законопроекте.



Напомним, что в Даугавпилсе уже несколько раз чиновники попадались на недостаточном знании и использовании латышского языка.