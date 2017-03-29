C нового года в Латвии запретят так называемые кенгурятники — прочные рамы, которые призваны защитить корпус автомобиля от повреждений. В Дирекции безопасности дорожного движения объясняют: такие приспособления стали причиной травм и увечий во время ДТП с участием пешеходов, особенно детей, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

При аварии, как правило, повреждаются бампер, фары, радиатор, что приводит к большим затратам, особенно когда автомобиль стоит недешево. Поэтому кенгурятник предотвращает эти повреждения, конечно, если речь идёт о небольшой скорости. Однако ни один автопроизводитель не использует это приспособление при сборке машин.



«В современных машинах используются пластиковые бамперы, пластиковые капоты. У Volvo используют даже специальную прокладку под капотом, из мягкого пружинящего материала, которая смягчает энергию удара, когда машина сбивает пешехода, — чтобы уменьшить повреждения.



Когда мы устанавливаем так называемый кенгурятник — он довольно жесткий — нет никакого смягчения, здесь сразу приходится жесткий удар...

Никакие краш-тесты вы не пройдете, у вас гарантированно будет самая низкам оценка и репутация производителя, который калечит людей», — добавил Храповицкий.



Именно этот аргумент заставил Дирекцию безопасности дорожного движения с нового года ввести в Латвии запрет на кенгурятники. Эта конструкция ставит под угрозу жизнь других участников движения. И в век, когда все производители стремятся сделать авто более безопасным даже для пешеходов, установка кенгурятников просто неприемлема, считает автоэксперт Юрис Звирбулис.



«В наших условиях это очень опасная вещь для пешеходов и для велосипедистов.

И мы знаем, по статистике, в Латвии почти треть всех погибших — это пешеходы. И здесь очень большая проблема для Латвии, чтобы реально снизить процент этих малозащищенных участников дорожного движения. Туда включаются и велосипедисты, и мотоциклисты, и другие, кто едет на маленьких моторизированных транспортных средствах», — пояснил он.



В Латвийском бюро страховщиков транспортных средств считают, что о запрете на установку кенгурятников еще можно было бы подискутировать.



«С одной стороны, если это случаи, когда машина столкнется, скажем, с животным в лесу, то, конечно, то этот буфер, щит, конечно, спасает людей и спасает немного машину.



Если сталкивается машина и человек или две машины, то, конечно, это столкновение получается слишком одностороннее в пользу, скажем, одной машины: одна машина может пострадать намного серьезнее, чем другая машина.

Наверное, это не слишком хорошо — машины сконструированы так на сегодняшний день, чтобы как можно меньше пострадали люди», — пояснил глава бюро Янис Абашинс.



С 1 января 2018 года автомашины, на которых будет установлен кенгурятник, не смогут пройти техосмотр. Снять приспособление на время прохождения процедуры и поставить назад не получится, поскольку за соблюдением нормы будет следить и дорожная полиция.