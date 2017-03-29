27 марта сотрудники Прейльского участка Госполиции, патрулируя дороги в Аглонском крае, заметили проезжающий мимо автомобиль с подозрительным водителем. Транспортное средство остановили. Как и водится в такой ситуации, попросили у сидевшего за рулем водительские права. Выяснилось, что их у шофера никогда и не было. А все потому, что ему всего навсего 10 лет!

Юный водитель сидел на подушках, сложенных на водительское сиденье, чтобы видеть из-за руля дорогу. Рядом с мальчиком на пассажирском сиденье сидела его бабушка, которая сказала полицейским, что просто обучала внука водить автомобиль. Судя по рассказу женщины, ребенок сидел за рулем уже не первый раз. Ранее он оттачивал навыки вождения на местном полигоне, а в этот раз мальчик решил доехать до полигона сам. Не успел - попался на глаза бдительным патрульным полицейским.

Сотрудники правоохранительных органов убедились в том, что у бабушки права имеются, а затем составили протокол административного нарушения за то, что женщина учила вождению транспортного средства несовершеннолетнего, у которого нет учебного разрешения на вождение, а также за то, что машина не была обозначена соответствующим знаком.

Продолжать путь юному водителю полицейские не дали. За руль пересела бабушка мальчика, которой выписали штраф на 30 евро.