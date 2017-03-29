В пятницу, 31 марта 2017 года, в 17.00, в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится презентация передвижной выставки, посвященной народному поэту Беларуси Петрусю Бровке, созданной на основе материалов из фондов Литературного музея П.Бровки. Научный музейный марафон продолжается в рамках долгосрочного договора о сотрудничестве, заключенного между ЦБК и Государственным музеем истории белорусской литературы (Минск, Беларусь).

Петр Устинович Бровка (1905-1980) - белорусский поэт и писатель, переводчик, научный деятель, автор поэтических сборников: “Гады як шторм”, “Паэзія”, “Шляхамі баравымі”, “Насустрач сонцу”, “У роднай хаце”, “Пахне чабор”, “Між чырвоных рабін”, “Калі ласка”, “Ты – мая пчолка”, “Што сэрца праспявала” и др.; автор романа “Калі зліваюцца рэкі”, повестей “Каландары”, “Донька-Даніэль”.

П. Бровка перевел на белорусский язык многие произведения Т. Шевченко, В. Маяковского, А. Твардовского, М. Исаковского, А. Прокофьева, Дж. Байрона и др., а произведения П. Бровки переведены на многие языки народов мира.

Петрусь Бровка является одним из создателей Белорусской Энциклопедии, обладателем многочисленных Государственных наград и премий, заслуженным деятелем науки.

В Минске создан литературный музей Петруся Бровки, представители которого побывают в гостях в Белорусском доме, а директор музея Наталья Мизон выступит на открытии выставки и расскажет о жизненном и творческом пути П. Бровки. На вечере также прозвучат стихи классика белорусской литературы и песня на его слова. Хоровая капелла Центра белорусской культуры “Спадчына” исполнят белорусские народные песни.

Выставка, посвященная творчеству П. Бровки, откроется в Центре белорусской культуры по адресу: Дворец культуры, ул. Смилшу, 92, 3 этаж, 305 каб., 31 марта в 17.00 и будет работать до 11 апреля 2017 года (9.00-17.00)

Сердечно приглашаем!