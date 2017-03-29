С 1 апреля информационное бюро городской думы будет работать и по субботам.

По субботам информационно бюро Даугавпилсской городской думы принимает посетителей с 8.00до 12.00. Эта услуга введена в экспериментальном порядке, в течение ближайших месяцев будет определено, насколько она востребована.

Информационное бюро находится в Даугавпилсской городской думе по адресу К. Валдемара, 1, тел. 654 04344.