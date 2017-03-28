В связи с техническими поправками в положении о конкурсе на строительство новой трамвайной линии в Даугавпилсе срок подачи предложений от фирм претендентов продлен до 13 апреля.
Напомним, что в городе планируется построить участок трамвайной линии "Ул.18 Новембра - ул. Веселибас - пос. Стропы". Срок исполнения строительных работ - 20 месяцев с момента заключения договора.
Предусмотренное финансирование из структурных фондов ЕС на данный проект составляет 13 000 000 евро.
Предусмотренное финансирование из структурных фондов ЕС на данный проект составляет 13 000 000 евро.
Там и так куча общественного транспорта ходит: автобусы, маршрутки...
А пройти, от существующей остановки трамвая до больницы, 350 метров не составит никакого труда для любого возраста, даже полезно будет, оcобенно сениорам!
Лучше-бы стоянку для машин сделали.
После постройки там будет еще один "трамплин" при переезде через рельсы. Да и только-только сдали 18 Новембра, зачем снова пилить хороший асфальт, зачем пускать под бульдозер недавно сделанные обочины и прилегающую территорию к дороге?
Упоpство Лачплесиса в этом прожекте наводит на мысль о хорошем откате! Да и "ЗА" этот прожект при обсуждении проголосовала огромная куча народу: аж cемь или девять человек!!!
Проголосую на выборах за того, кто отменит идиотское решение нынешней думы