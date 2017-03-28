Ветеринары стареют, а молодые специалисты не хотят работать на селе. Лишь небольшая часть молодежи, получившая ветеринарное образование, реально готова трудиться в регионах. Для привлечения новых кадров в Даугавпилсском крае ввели специальные стипендии.

Работа ветеринара – сложна. Легче всего лечить и зарабатывать в Риге или в клиниках в крупных городах. А вот выбирать на не проездные дороги, например, посещая стада в отдаленном крестьянском хозяйстве.



Попасть на ферму, где выращиваются десятки и сотни коров, нелегко. Особенно сейчас – по весенней распутице. Это понимает и живущий в Амбельской волости Даугавпилсского края владелец крестьянского хозяйства Silmalas Оскар Матисанс.



«Ветеринар – это специфика. Дорог нет, а в любое время года он должен добраться до животинки. Мне повезло, что у меня сложилось хорошее сотрудничество с ветеринаром, который работает в соседней волости», - говорит Матисанс.



Ветеринаров не хватает. И сильней всего это ощущается в Латгалии



Согласно данным Латвийского общества ветеринаров, сегодня в стране действуют 925 сертифицированных специалистов. В Латгалии – меньше всего.



Чтобы заинтересовать специалистов, местное самоуправление решило выделять стипендии для врачей, постановив, что ветеринары – это приоритет. Ее размер составляет 250 евро в месяц.



Спрос на ветеринаров становится особенно актуальным в связи с распространяющимися болезнями – африканской чумой свиней или птичьим гриппом, чтобы не допустить их дальнейшего распространения.