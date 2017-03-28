Пожарно-спасательная служба сообщила об очередных напряженных сутках в нашем городе. С началом пожароопасного сезона в городе и крае каждый день горит сухая трава. Выгорают сотни тысяч кв.м. Вчера на ул. Киегелю выгорело 10 га., также крупный поджог травы был зафиксирован в Калкунской волости.

Помимо этого, вчера спасатели оказали помощь двум даугавпилчанам. На ул. Пардаугавас сотрудники ГПСС вытащили человека, упавшего в погреб, а на ул. Циетокшня из жилого дома, где была обнаружена утечка газа, был спасен один человек, которого передали в руки медиков.