Все больше молодых людей в Даугавпилсе не выдерживают, оставляют детей бабушкам и дедушкам и отправляются на заработки. Кто в Ригу, кто еще дальше - в Англию или Германию. Наши власти старательно закрывают глаза на эту проблему.





- В городе нет работы, молодежь вынуждена уезжать. Мои трое детей долго пытались выживать здесь, но те зарплаты, которые они получали, не позволяли им поддерживать нормальный уровень жизни — хорошо питаться, оплачивать коммунальные услуги, содержать семьи. В итоге все друг за другом уехали в Англию. Там школы совсем другие нежели как у нас, образование очень слабое, поэтому старшую внучку привезли учиться в Даугавпилс. Теперь мы живем вместе. Очень тяжелая ситуация. Ребенок очень скучает по маме, видятся несколько раз в год — или мы туда летим, или дочка приезжает. Пенсия у меня нищенская, - если бы дети не помогали — было бы очень тяжело. Там у детей и работа, и жилье, и стабильность, но хочется, чтобы все вернулись домой. Все-таки там - чужая страна, чужой язык, чужие обычаи, чужие люди вокруг. Им хотелось бы вернуться в Даугавпилс, но куда? Работы нет. Просто нет работы, чтобы хоть как-то прилично жить, не на сто евро. Чтобы семьи воссоединялись, а не разъезжались по разным сторонам света. Но это от нас никак не зависит, не зависит от моих детей. Это зависит только от власти. Если власть может что-то сделать, что-то поменять, чтобы здесь наконец-то возродилась жизнь — тогда люди вернутся. А пока дети живут отдельно от родителей, пока семьи живут на несколько стран, по туда никакого добра здесь не будет, - рассказала Лариса.





И это, к сожалению, для Даугавпилсе не единичный случай. Люди продолжают уезжать в поисках лучшей жизни. Детей с собой не берут - особенно в первое время будет тяжело, и все время молодые люди вынуждены посвящать поиску работы и обустройству на новом месте. Садики стоят денег, услуги нянь - дорогие. Качество образования в Даугавпилсе (пока его не порушила очередная реформа) неизмеримо выше, а многие и просто бояться ювенальной юстиции. Вот и приходится зарабатывать деньги за границей, а с детьми общаться вечерами по скайпу.



Какой удар по психике ребенка наносит то, что он растет без родителей, кажется, объяснять не надо. В Латвии в такой ситуации растут уже тысячи детей, и можно только догадываться, как своих детей будут воспитывать они через 10 или 20 лет. Но их родители сегодня имеют право на достойную жизнь на своей родине, а не в положении гастарбайтеров в богатых странах Европы.



К сожалению, ни власти страны, ни городские власти не делают ровным счетом ничего, чтобы помочь в решении проблемы занятости. Зарплаты чиновников более-менее нормальные для того, чтобы закрывать глаза на проблему. Или повторять циничные фразы о том, что "проблема утопающих - дело рук самих утопающих". При этом как-то забывается, что в городскую думу попадают люди потому, что другие жители делегируют им полномочия на решение возникающих проблем. И безработица - одна из основных болезней современного общества.



Посмотрим статистику. Средняя зарплата в Риге составляет 936 евро, в Рижском районе - 865 евро. Зарплата в Курземе - 678 евро, в Лиепае - 679 евро. В Видземе - 649 евро (в Валмиере - 695 евро). В Земгале - 680 евро (в Елгаве - 727 евро). Во всех крупных региональных городах зарплата выше, чем по региону в целом. И только в Латгалии ситуация обратная. Мало того, что зарплата в регионе ниже, чем еще где-либо - 582 евро (почти вдвое ниже рижской), так еще и в Даугавпилсе она ниже, чем в районе - всего 567 евро.



Так что, городским властям не надо кивать на "сложную ситуацию в стране". Пусть для начала они попробуют хотя бы дотянуть бизнес-ситуацию в городе до районных показателей.





На днях в редакцию позвонила даугавпилчанка Лариса со своей болью, и с просьбой обратить внимание властей на проблему, с которой столкнулась добрая часть наших жителей.- В городе нет работы, молодежь вынуждена уезжать. Мои трое детей долго пытались выживать здесь, но те зарплаты, которые они получали, не позволяли им поддерживать нормальный уровень жизни — хорошо питаться, оплачивать коммунальные услуги, содержать семьи. В итоге все друг за другом уехали в Англию. Там школы совсем другие нежели как у нас, образование очень слабое, поэтому старшую внучку привезли учиться в Даугавпилс. Теперь мы живем вместе. Очень тяжелая ситуация. Ребенок очень скучает по маме, видятся несколько раз в год — или мы туда летим, или дочка приезжает. Пенсия у меня нищенская, - если бы дети не помогали — было бы очень тяжело. Там у детей и работа, и жилье, и стабильность, но хочется, чтобы все вернулись домой. Все-таки там - чужая страна, чужой язык, чужие обычаи, чужие люди вокруг. Им хотелось бы вернуться в Даугавпилс, но куда? Работы нет. Просто нет работы, чтобы хоть как-то прилично жить, не на сто евро. Чтобы семьи воссоединялись, а не разъезжались по разным сторонам света. Но это от нас никак не зависит, не зависит от моих детей. Это зависит только от власти. Если власть может что-то сделать, что-то поменять, чтобы здесь наконец-то возродилась жизнь — тогда люди вернутся. А пока дети живут отдельно от родителей, пока семьи живут на несколько стран, по туда никакого добра здесь не будет, - рассказала Лариса.И это, к сожалению, для Даугавпилсе не единичный случай. Люди продолжают уезжать в поисках лучшей жизни. Детей с собой не берут - особенно в первое время будет тяжело, и все время молодые люди вынуждены посвящать поиску работы и обустройству на новом месте. Садики стоят денег, услуги нянь - дорогие. Качество образования в Даугавпилсе (пока его не порушила очередная реформа) неизмеримо выше, а многие и просто бояться ювенальной юстиции. Вот и приходится зарабатывать деньги за границей, а с детьми общаться вечерами по скайпу.Какой удар по психике ребенка наносит то, что он растет без родителей, кажется, объяснять не надо. В Латвии в такой ситуации растут уже тысячи детей, и можно только догадываться, как своих детей будут воспитывать они через 10 или 20 лет. Но их родители сегодня имеют право на достойную жизнь на своей родине, а не в положении гастарбайтеров в богатых странах Европы.К сожалению, ни власти страны, ни городские власти не делают ровным счетом ничего, чтобы помочь в решении проблемы занятости. Зарплаты чиновников более-менее нормальные для того, чтобы закрывать глаза на проблему. Или повторять циничные фразы о том, что "проблема утопающих - дело рук самих утопающих". При этом как-то забывается, что в городскую думу попадают люди потому, что другие жители делегируют им полномочия на решение возникающих проблем. И безработица - одна из основных болезней современного общества.Посмотрим статистику. Средняя зарплата в Риге составляет 936 евро, в Рижском районе - 865 евро. Зарплата в Курземе - 678 евро, в Лиепае - 679 евро. В Видземе - 649 евро (в Валмиере - 695 евро). В Земгале - 680 евро (в Елгаве - 727 евро). Во всех крупных региональных городах зарплата выше, чем по региону в целом. И только в Латгалии ситуация обратная. Мало того, что зарплата в регионе ниже, чем еще где-либо - 582 евро (почти вдвое ниже рижской), так еще и в Даугавпилсе она ниже, чем в районе - всего 567 евро.Так что, городским властям не надо кивать на "сложную ситуацию в стране". Пусть для начала они попробуют хотя бы дотянуть бизнес-ситуацию в городе до районных показателей.