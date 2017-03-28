Получить социальную помощь можно, подав заявление в электронном виде. Сделать это не так уж сложно. В этом убедились многие сениоры, которые приняли участие в неделе электронных навыков.

Неделя электронных навыков в Латвии организуется в рамках Европейской кампании “European Get Online week 2017” и проводится уже в 8 раз. 27 марта в Дневном центре “Общение” на Лиепаяс 4, состоялся семинар, организованный советом “Varavīksne” для активистов общественных организаций. Специалисты Социальной службы рассказали участникам семинара о материальной поддержке Даугавпилсского самоуправления в кризисной ситуации и статусе малообеспеченных, а также об электронной подаче заявлений. Можно это сделать, следуя инструкции на сайте Социальной службы www.soclp.lv или в Центре обслуживания клиентов на улице Лачплеша, 39.

28-го и 30-го в марта в центре на улице Лачплеша, 39 для клиентов Социальной службы пройдут занятия на тему “Как подать электронное заявление”.

29 марта в дневном центре “Общение” состоится встреча руководителя отдела социальной помощи Марины Германе и специалиста по общественным отношениям и э-услугам Марины Горкиной с представителями общественных организаций инвалидов. Тема встречи: «Социальная помощь Даугавпилсского самоуправления и возможности оформить документы в электронном виде».