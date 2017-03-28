28 марта Комиссия Сейма по госуправлению и самоуправлениям посетит Калкуны, Скрудалиену, Вецсалиену и Ликсну. Члены комиссии планируют обсудить с руководством самоуправлений и предпринимателями вопросы развития приграничных волостей, привлекательность среды для проживания, условия для предпринимательства на этих территориях и обеспечение доступности различных услуг жителям. Запланировано и обсуждение вопроса сохранения государственных памятников культуры.

В свою очередь 29 марта депутаты комиссии на выездном собрании соберутся в центре культуры Даугавпилсского края "Vārpa". Там планируется поднять многие актуальные вопросы и провести дискуссию.



На выездном собрании комиссии будут присутствовать министр охраны среды и регионального развития Каспарс Герхардс, председатель Даугавпилсской думы Я. Лачплесис, председатель думы Даугавпилсского края Янина Ялинска, руководитель Отдела развития думы Вита Рутиня и руководитель Управления культуры Даугавпилсского края Инара Мукане.