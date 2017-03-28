25 марта в Даугавпилсе состоялся первый чемпионат Латвии по боевому самбо среди взрослых, на который приехали 29 участников из Беларуси, России, Польши и Латвии. Борьба получилась зрелищной и красивой. Один чемпионский титул уехал в Россию, один - в Польшу и четыре остались в Латвии.

Паралельно прошел 11-й международный турнир по самбо, в котором участвовали спортсмены из Эстонии, Литвы, России, Белоруссии и Латвии. Всего было 16 команд из Москвы, Твери, Пскова, Калининграда, Себежа, Минска, Жодино, Барановичей, Клецка, Ляховичей, Полоцка, Вильнюса, Вентспилса, Айзкраукле, Лудзы, Риги и Даугавпилса. Если говорить о представителях нашего города, то чемпионом стал Никита Лизунов, серебро завоевали Даша Лизунова, Артем Кароль, бронзу - Владислав Иванов, Максим Яриновский, Раймонд Рева, Артем Зобнин, Константин Семенов, Даниэла Шадурова и Эвелина Зенова.

Этот год для клуба самбо и дзюдо "Сингитай" особенный - уже 20 лет он вносит свой вклад в развитие этих двух видов спорта в Даугавпилсе.