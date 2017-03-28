В среду, 22 марта 2017 года, в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) прошло образовательно-игровое занятие и мастер-класс для школьников «Гуканне вясны». Перевести название можно как «зазывание весны на землю». Это красивый, светлый и радостный праздник, который начинают праздновать с 14 марта до тех пор, пока не наступит весна.

Особенность белорусских обрядов в том, что в них тесно переплетаются аграрно-бытовые, языческие и христианские элементы. «Гуканне вясны» - первый весенний праздник. Девушки собирались на возвышенностях (чтоб было ближе к небу) и пели песни-веснянки, в которых зазывали весну, водили хороводы, сжигали пугало зимы, как на Масленицу. Во время песен и хороводов они со словами: «Жавороночки, прилетите, весну принесите», - подбрасывали вверх выпечку в виде птиц – жаворонков, куликов, аистов, что должно было, как и пение веснянок, приблизить приход весны. Ведь ранняя весна сулила крестьянам богатый урожай. Дети же в это время бегали по домам, пели веснянки с пожеланиями здоровья и хорошего урожая, а хозяева давали им всевозможные угощения.

Чтобы поближе познакомиться с народной белорусской традицией зазывания весны, Белорусский дом посетили ученики 3-го класса 15-ой основной школы. Организатор культурных мероприятий Ирина Апейнане провела экскурсию по Центру белорусской культуры и познакомила детей с белорусскими национальными костюмами, выставкой фотографий, народной библиотекой, экспозицией «Белорусская хатка». Детвору интересовало все, особенно предметы труда и быта белорусских крестьян начала 20-го века, которые они смогли потрогать руками и узнать о б их предназначении.

А потом методист ЦБК Мария Пометько рассказала школьникам о традициях и элементах празднования “Гукання вясны», загадывала загадки на белорусском языке; за правильной ответ учащиеся доставали из «волшебного сундучка» сладкий приз. А после просмотра видеофильма «Гуканне вясны» в Беларуси» дети клеили птичку-вытинанку (аппликация из бумаги) на красочную открытку и разукрашивали ее в яркие весенние краски.

Занятие очень понравилось школьникам. Они узнали много нового и интересного о белорусской культуре и традициях; выучили белорусские слова: «добры дзень» (добрый день), «цукерка» (конфета), «калі ласка» (пожалуйста), «дзякуй» (спасибо), «куфэрак» (сундучок), «бусел» (аист), «да пабачэння» (до свидания); познакомились с традиционным для Беларуси видом народного декаративно-прикладного творчества – вытинанкой. Чаепитие и фотографирование добавили им еще больше хорошего настроения, поэтому детвора уносила с собой не только открытки, сделанные собственными руками, но и новые знания и положительные эмоции.