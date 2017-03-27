25 марта в г.Бауска прошёл чемпионат Латвии по кадетам по греко-римской, вольной и женской борьбе. Честь города по женской вольной борьбе защищали девушки из ДЮСШ и клуба "Victory-1".

Чемпионками в своих весовых категориях стали: Екатерина Ермалёнок, Сандра Фёдорова, Рамина Мамедова. 2-ое место заняла Лолита Оболевич, 3-и места заняли Вероника Выпряжкина, Наталья Кузменко, Милана Соболева. Рамина Мамедова была признана лучшей спортсменкой этого чемпионата Латвии, получив красивый кубок.

В общем зачете наша команда заняла 1-ое место.

В тренерском зачете Ирина Петрова заняла 1-ое место и 3 место Любовь Копылова (тренера Д-пилсской ДЮСШ). Также Любовь, Ирина и их воспитанница Екатерина Ермалёнок получили подарочные карты в спортивный магазин от латвийской федерации борьбы за 3-е место на чемпионате Европы по кадетам 2016 года в Швеции.



Екатерина Ермалёнок и Рамина Мамедова как лучшие молодые спортсменки, которые готовятся на чемпионат Европы по кадетам получили спортивные костюмы от клуба CSK Kurzemnieks и Угиса Зандерса. Следующий старт у девочек 2 апреля на международном турнире Tallinn open-2017.



5 место заняла Эвелина Гринцевичуте (клуб "Victory-1").

5 место занял Артем Коношонок (клуб "Victory-1") по вольной борьбе.



Тренера и воспитанники выражают большую благодарность Д-пилсской ДЮСШ и спортивному молодёжному отделу за оказанную финансовую помощь.