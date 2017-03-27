В прошлом году, с новыми правилами Кабинета министров, был дан старт новому этапу программы по утеплению жилых многоквартирных домов. Государственное инвестиционное агентство Altum, совместно с Министерством экономики Латвии, реализует программу по всем городам Латвии.

Суть программы в том, что жильцы многоквартирных домов имеют возможность получить в Altum финансирование из средств европейских фондов на утепление и повышение энергоэффективности своего многоквартирного дома. Программа будет действовать до 2020 года, и за это время на особо льготных условиях принять участие в программе может любой многоквартирный дом, где число квартир превышает 5.



Статистика, опубликованная Министерством экономики, свидетельствует, что в Латгалии эта программа, почему-то, развивается слишком медленными темпами.



Так, по числу завершенных проектов, если смотреть по регионам Латвии, лидирует Курземе, где за период с 2010 по 2016 год были реализованы 232 проекта по утеплению многоквартирных домов. 32 из них — в прошлом году. На втором месте — Видземе: 10 завершенных проектов за прошлый год и 168 — за период с 2010 по 2016 годы. Третье место — Рижский регион: 12 и 162 проекта, соответственно. В Земгале за шесть предыдущих лет были реновированы 102 дома, в Риге — 46. На последнем месте находится Латгалия, где за шесть лет были реновированы лишь 30 домов.



Статистика по городам и вовсе выглядит удручающе для Даугавпилса. Лидером среди самоуправлений по числу реновированных домов является Лиепая, где европейские деньги для утепления многоквартирных домов использовали для ремонта 110 зданий. Второе место — Валмиера — 60 домов. Третье место — Вентспилс — 57 домов. Если смотреть по Латгалии, то 9 домов было реновировано за отчетный период в Прейли, 8 — в Екабпилсе, 6 — в Резекне, 3 - в Лудзе.



В Даугавпилсе за шесть лет возможности использования европейских денег для утепления жилых домов был завершен 1 всего проект — на ул. Гимназияс, 19. И то, произошло это еще в 2011 году. После реновации была получена экономия теплоэнергии в размере не менее 27 процентов. Общие выплаты на реновацию здания (реновация крыши, перекрытий чердака, системы вентиляции, замена окон на лестничных клетках и в отдельных квартирах, другие работы) составили 54 800 латов, из которых софинансирование из фондов ЕС составило 22,7 тысяч латов.



Интересно, что дума Даугавпилса ужесточила требования по софинансированию реновации жилых домов в 2014 году. Если раньше жильцы, которые планировали утеплить свой дом, могли рассчитывать на получение до 80% средств (включая и европейские деньги, и средства из думы), то теперь могут рассчитывать не более чем на 50%. Причем, по странной схеме — сначала все работы должны быть сделаны и оплачены, и только затем самоуправление «будет принимать решение о возможном предоставлении финансирования». В соседнем Резекне подобные проекты реализуются через управляющих жилыми домами — в централизованном порядке. Возможно, там число проектов невелико — всего 9, но все-таки в девять раз больше, чем в Даугавпилсе.



Самоуправление Даугавпилса активно занимается утеплением лишь общественных зданий — школ и садиков. Это хорошо, однако, и для рядовых жителей города власти могли бы предложить большее. Отговорки - «жильцы не могут договориться» - не работают. Ведь смогли же реализовать десятки проектов по утеплению самоуправления Лиепаи и Вентспилса. Что мешает Даугавпилсу обратиться к ним за опытом?