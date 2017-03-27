Сеть магазинов "Maxima" популярна среди покупателей. В магазины часто ходят, и соответственно, часто о них говорят. Обсуждают в том числе и условия труда в сети торговых точек. "Maxima" - крупный работодатель, однако, в Даугавпилсских магазинах время от времени появляются и предложения о работе в магазинах этой сети в столице. Смущают даугавпилчан слухи об ужасных условиях труда в данных магазинах и постоянных вычетах из зарплаты за недостачу.

Директор департамента управления персоналом Maxima Райтис Апинис рассказал rus.db.lv о том, что вокруг работы в Maxima по-прежнему много мифов. "Ситуация сегодня такова: в регионах мы без труда находим работников, они даже удивляются и поначалу не верят, что мы выплачиваем всю заработную плату с налогами и покупаем страховые полисы. - рассказывает Апинис. - Но в Риге есть незакрытые вакансии, всего их около 350. Примерно по 2-3 вакансии на один магазин".



Вывод - рижане не хотят сидеть на кассах и работать продавцами. Специалист считает, что причина заключается в более высоких амбициях столичных жителей. Но далеко не всех. Например, люди пенсионного возраста и молодежь работают с удовольствием. Говоря о нагрузке, rus.db.lv попросил Райтиса Апиниса прокомментировать не раз звучавшие в прессе истории от бывших работников Maxima, которые рассказывали о том, что работа продавцов и кассиров в магазинах невыносимо трудная, а условия труда тоже оставляют желать лучшего.



"Когда кто-то говорит, что ему трудно работать, то очень сложно оценить это объективно. - поясняет он. - Что значит - трудно? Одному трудно, другой с легкостью выдерживает нагрузку. При этом с каждым годом технологии и процессы улучшаются, работа автоматизируется по максимуму, и труд становится легче. Правильней было бы спрашивать об этом тех работников Maxima, которые работали у нас 5-7 лет назад и сейчас. Они могли бы рассказать, насколько труд стал легче".



А что касается утверждения, что кассиры и продавцы Maxima постоянно недополучают зарплату из-за хронических вычетов за недостачу, то Райтис Анинис категорически опроверг это утверждение: "Такого нет у нас! Недостачу могут вычесть только в том случае, если точно установлено, что человек злонамеренно воспользовался своим положением и присвоил деньги".



Впрочем, он признал о то, что интенсивность рабочей нагрузки в Maxima выше, чем в других торговых сетях:



"В Maxima по сравнению с другими торговыми сетями самый большой поток покупателей, и конечно, интенсивность нагрузки на продавцов и кассиров больше, чем у кого-то другого. Не все выдерживают. Особенно тяжело приходится кассирам, которые работают с людьми, а это и недовольство, и претензии, и просто плохое настроение клиентов. Если мы видим, что работник на кассе просто "перегорает" из-за чрезмерного общения, мы просто переводим его на другую позицию, где контакт с покупателем будет меньше. В целом я бы призвал людей уважать труд кассира и продавца. Часто люди относятся к этим профессиям снисходительно и считают, мол, если ты работаешь кассиром, то в жизни ты ничего не добился. Но у нас работает много кассиров, которые пошли сюда не от безысходности, а потому, что им нравится эта работа".



Не планирует ли компания, учитывая дефицит рабочих рук, ввозить работников из-за границы - Украины, Беларуси, России? "Прямо сегодня таких планов нет, - отвечает Райтис Апинис. - Поскольку, помимо каких-то торговых навыков, необходимо еще знание латышского языка. На будущее варианты привоза в Латвию иностранных работников мы рассматриваем. Дело в том, что нехватка рабочих рук с каждым годом ощущается все сильнее".