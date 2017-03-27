Как сообщили специалисты, на территории Латвии проснулись клещи, а это значит, что начинается опасный сезон, т.к. эти насекомые переносят такие болезни как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Заболевания достаточно серьезные и могут привести к тяжелым последствиям для здоровья человека, однако, как показал опрос, проведенный на портале nasha.lv, Даугавпилчанам клещи не страшны. Причем по разным причинам. 20% респондентов подготовились к сезону клещей, сделав необходимые прививки, еще 11% - весной на природе всегда пользуются специальным аэрозолем против клещей. Но подавляющее большинство (56%) ответили, что будут думать о последствиях укуса клеща только если он их укусит, а заранее предпочитают не беспокоиться.

Напомним, что на прогулку в лес или лесопарк стоит надевать в этот период одежду с длинными рукавами, плотными манжетами, воротниками, на голову лучше надеть шапочку или повязать косынку. пользуйтесь отпугивающими клещей и других насекомых жидкостями, аэрозолями, мазями; старайтесь держаться подальше от кустарников и высокой травы, так как именно там любят прятаться клещи; при возвращении их леса внимательно осмотрите свое тело, особенное внимание нужно уделить излюбленным местам присасывания клещей: границе волосистой части головы, естественным складкам кожи (подмышки, ягодицы). при взаимо- и самоосмотре нужно помнить, что клещ может сидеть не только на теле, но и на одежде. Клещ, прежде чем впиться, некоторое время ползает по коже. Если осматриваться каждые полчаса, то практически всех клещей удается "перехватить" ДО укуса. При осмотре нужно помнить, что клещ может иметь очень маленькие размеры и быть плохо заметным. Если вы обнаружили насекомое, присосавшееся к коже, рекомендуется обратиться в медучреждение.