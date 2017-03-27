Портал общественных инициатив Manabalss.lv попробует собрать 50 тысяч подписей за отмену налога на недвижимость на единственное жилье.

Автором инициативы выступает Лиана Хиршсоне. Сбор подписей начался год назад, и за это время под инициативой подписалось 14 тысяч человек.



В связи с мероприятием за отмену налога на недвижимость на единственное жилье, которое пройдет 27 марта около здания Сейма, Хиршсоне призывает подписываться под инициативой, чтобы собрать 50 тысяч подписей.



"Давление общества в этой ситуации — самое главное!" — уверена она.



Народное собрание за отмену налога на недвижимость на единственное жилье пройдет 27 марта в 18.00 около здания Сейма.



На данный момент под инициативой подписались уже 13 747 человек.