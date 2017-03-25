Сегодня в 11:00 приглашаем почтить память жертв коммунистического геноцида и возложить цветы у памятного камня «Невинным жертвам красного террора» в сквере Андрея Пумпура.
Выслушаем переживших ужасы депортации людей, которые выдержали страдания и унижения и вернулись на родину. Возложим цветы к Памятному камню, зажжем свечи в честь тех, чья жизнь оборвалась далеко от Родины, и тех, которых уже нет среди нас.
Исходя из вышеприведённой цитаты, пострадавшими от коммунистического террора является лишь определённая этническая часть народа Латвии, поскольку:
"" ГЕНОЦИД - действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы"" .
Неужели и репрессированных нонеча велено делить на титульных и прочих?..