Молодёжный отдел Департамента спорта и молодёжи Даугавпилсской городской думы сообщает, что приём заявок в летние лагеря для детей и молодёжи начнётся 8 апреля в 10:00 на домашней страничке jaunatne.daugavpils.lv в разделе «Nometnes».

Заявку следует заполнить на латышском языке, указать имя, фамилию, персональный код ребёнка, а также имя, фамилию, персональный код, адрес, номер телефона и э-почту одного из родителей или опекуна.

В каждом месяце можно выбрать 3 лагеря – в зависимости от приоритетов ребенка. Это своеобразная «страховка» на тот случай, если в одном из выбранных родителями лагерей уже не будет свободных мест. Стоит иметь в виду, что после регистрации не будет возможности поменять лагерь. Заполняя заявку, надо быть внимательным и регистрировать ребёнка в лагерь в соответствии с его возрастом.

В лагерях, организованных самоуправлением, смогут отдохнуть 890 детей. Большинство лагерей запланировано в июне. Лагеря будут длиться 19-20 дней, путевки в них будут стоить от 73 евро до 91 евро. Путевка в круглосуточный (14 суток) лагерь скаутов на базе «Дзинтариньш» (в июле) будет стоить 124 евро.

В июне будет организовано два лагеря, запись в которые будет недоступной на вышеуказанном сайте. Это лагерь для детей с особыми потребностями и лагерь для детей польской национальности.

Детям из семей со статусом малообеспеченных питание в лагерях будет оплачивать самоуправление.

В стоимость путевки входит:

- питание (трёхразовое в дневном лагере/четырёхразовое - в круглосуточном);

- питьевая вода;

- раздаточные материалы;

- посещение кинотеатра “Silver Screen”;

- посещение Даугавпилсского центра “Zinoo”;

- экскурсии по городу.

Все остальные расходы по организации лагерей оплачивает Даугавпилсская городская дума. Если ребёнок пропустил один из дней в лагере и своевременно предупредил руководителя, то будут возвращены деньги за питание.

Лагеря в июне:

- Даугавпилсская логопедическая основная школа-интернат – центр развития – 7-14 лет – 14 суток – 134 евро – закрыт для электронной регистрации (лагерь для детей с особыми потребностями);

- Даугавпилсская средняя школа №12 – 7-11лет – 19 дней – 87 евро;

- Даугавпилсская основная школа Сасканяс – 6-10 лет – 19 дней – 87 евро;

- Даугавпилсская средняя школа №9 – 6-12 лет – 19 дней – 87 евро;

- Даугавпилсская средняя школа №13 – 6-12 лет – 19 дней – 87 евро;

- Даугавпилсская средняя школа №15 – 6-10 лет – 19 дней – 87 евро;

- Даугавпилсская средняя школа №16 – 7-11 лет – 19 дней – 87 евро;

- Даугавпилсская средняя школа Центра (театральный лагерь) – 9-13 лет – 19 дней – 87 евро;

- Детско-юношеский центр «Яуниба» - 8-13 лет – 19 дней – 87 евро;

- Даугавпилсская средняя школа №10 – 6-11 лет – 19 дней – 87 евро.

Лагеря в июле:

- Даугавпилсская средняя школа Центра – 9-14 лет – 20 дней – 91 евро;

- Даугавпилсская средняя школа №10 – 6-12 лет – 20 дней – 91 евро;

- Даугавпилсская средняя №13 – 6-12 лет – 20 дней – 91 евро;

- Даугавпилсская средняя школа №16 – 7-11 лет – 15 дней – 73 евро;

- Даугавпилсская основная школа Виенибас – 7-11 лет – 20 дней – 91 евро;

- спортивная база «Дзинтариньш» (лагерь скаутов) – 9-14 лет – 14 суток – 124 евро.

Лагеря в августе:

- Даугавпилсская средняя школа №9 – 6-10 лет – 15 дней – 73 евро;

- Даугавпилсская государственная польская гимназия им. Ю.Пилсудского (лагерь для занятий танцами в стиле Hip-hop и Breika) – 7-15 лет – 15 дней – 73 евро.

Родителям, у которых нет возможности подать электронную заявку 8 апреля с 10:00 до 12:00, будет предоставлена такая возможность – они смогут воспользоваться компьютером в молодёжном отделе Департамента спорта и молодёжи (ул. Саулес, 5а) и лично зарегистрировать своего ребенка. Имейте в виду, что регистрация в молодёжном отделе не даёт никаких преимуществ.