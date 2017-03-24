Одна из девочек, пострадавших в трагедии в Даугавпилсе в ночь с 22 на 23 марта, отравилась. Это подтвердил руководитель Даугавпилсской региональной больницы Рейнис Йокст. Глава Криминальной полиции Даугавпилса Юрий Саулевич в интервью радио Baltkom рассказал, что это были продукты горения.

"Вторая девушка отравилась продуктами горения и доставлена в больницу. На данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства пока очень неясные, проверяются несколько версий, в том числе, конечно, и причастность к так называемой игре "Синий кит". Но никаких прямых доказательств, что данный случай связан с этой игрой, у нас нет. Зафиксирован небольшой пожар - на балконе, откуда выпала первая девушка, что-то горело. Что именно - нам предстоит выяснить в ходе экспертиз", - рассказал он.

После происшествия, девушка сначала была доставлена в реанимацию, а затем была переведена в детское отделение. Так как пациентка находилась без сознания, бригада Скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение как неизвестную, однако на данный момент она пришла в сознание и личность ее установлена.



Девочка-подросток находится в тяжелом состоянии. По словам главы больницы, травм у пациентки нет, говорить о том, что она упала с высоты, не приходится.



Как уже сообщалось, в ночь с 22 на 23 марта сотрудники Даугавпилсского участка полиции получили информацию о том, что с 12 этажа одного из домов упала несовершеннолетняя девочка.



Прибыв на место происшествия, стражи порядка получили подтверждение этой информации. Девочка умерла в машине Службы неотложной помощи по дороге в медицинское учреждение.



При этом сотрудники полиции опровергают распространяющуюся информацию о том, что в Даугавпилсе, спрыгнув с 12 этажа, погибли две девочки. Имеющиеся на данный момент у правоохранительных органов данные свидетельствует о том, что рядом с погибшей девушкой находилась вторая, которая не пыталась совершить суицид, и сейчас ее жизни ничто не угрожает.



Более подробную информацию и детали расследования в интересах следствия стражи порядка пока не предоставляют, однако обещают проинформировать общественность о полученных результатах.