В ночь с 22 на 23 марта Даугавпилсский участок Госполиции получил информацию о том, что с 12-этажки упала несовершеннолетняя девушка. К сожалению, спасти ее не удалось. Девушка умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу, - сообщила сегодня полиция.

Правоохранительные органы также опровергли сегодня прозвучавшую вчера в СМИ информацию о том, что с крыши сбросились две девушки и погибли.



Находящаяся на данный момент в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что до того как произошло несчастье, рядом с погибшей впоследствии девушкой находилась еще одна, которая в свою очередь не пыталась покончить с собой, и ее жизни на данный момент ничего не угрожает.

Другие подробности полиция не комментирует, однако обещает сообщить о результатах расследования.

В рамках криминального процесса будет также проверена версия о связи этого случая с игровыми вызовами (Синий кит) или чем-то подобным.