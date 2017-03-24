На прошлой неделе стало известно, что концерт группы Мумий Тролль, которая выступит на площади в рамках Дней города, обойдется городскому бюджету в 39 600 евро. Жители Даугавпилса достаточно активно влились в обсуждение данной темы как в контексте выбора группы, так и относительно суммы, потраченной городом на концертную программу российской группы.

Свое мнение также высказал известный даугавпилчанин, в прошлом — депутат Даугавпилсской думы, директор Дома Москвы — Юрий Силов.



- Даугавпилс — мой родной город. Меня с ним многое связывает и будет связывать. Я несколько раз в неделю бываю в городе и активно слежу за событиями, здесь происходящими и искренне переживаю.

Что касается новости о группе Мумий Тролль, хотел бы обозначить вопрос - нужны ли городу такие дорогие праздники? Нужно ли одним таким дорогим концертом потратить весь бюджет на гонорар этой группы? Мы ведь еще не считаем их перелет, а летают они в бизнес-классе, их размещение - это тоже всё стоит серьезных денег - это тысячи и тысячи евро. Сцена, которая будет поставлена под их концерт, потому что у них достаточно серьезные требования к аппаратуре - это тоже тысячи. Поэтому, к этому гонорару еще нужно прибавить 10-15 тысяч, которые будет стоить прием этой группы.



Стоит также обратить внимание на выбор группы для Праздника города. Конечно, кому-то нравится слушать песню про невесту, но, я думаю, для людей старшего поколения это неудачный выбор. Я раз 5 или 6 был на их концертах. Сам лично отношусь к Мумий Троллю хорошо, но это группа совершенно не для массовых мероприятий. Это нудная, не зажигательная музыка — совершенно не та, которая должна звучать на площади в День города Даугавпилса. Поэтому, я считаю, что выбор неудачный, также совершенно неудачный подход, и, главное, цена... Мумий Тролль очень часто бывает в Риге, поэтому из опыта привоза этой группы, считаю, что рыночная стоимость этой группы порядка 25-30 тысяч евро.



Тут для Даугавпилса важен еще и второй аспект - как это было сделано: кто выбирал эту группу, кто привозит, кто получает эти деньги? Ведь, если я правильно понимаю, публичной информации о закупке не было. В Даугавпилсе работает классный продюсерский центр, который устраивает в городе очень много мероприятий. Почему ему не было доверено сделать этот контракт? Почему эта закупка на организацию концертной программы не была публичной и почему это все сделано за такие нескромные деньги?



Формально закупка была - они что-то, конечно, отпишут, но ведь хочется, чтобы такие вещи проводились по всем правилам и были всем понятны. Ведь есть четко прописанная система как эти закупки должны происходить, на каких сайтах публиковаться. А когда все делается через одно место, - опять веет гнилым душком как и от всех проектов, которые, к сожалению, сейчас проходят в Даугавпилсе; после которых остается запах нечистоплотности и непрозрачности. Очень надеюсь, что это руководство города проводит этот Праздник города в таком составе в последний раз.



В целом, на мой взгляд, в Даугавпилсе все надо кардинально менять, чтобы город вытянуть из того болота, из той трясины, в которую он, к сожалению, за последние годы погрузился. Горожане должны сделать правильный выбор и поменять то, что сейчас тянет город в эту трясину - в эти разводы, бесконечно непонятно как сделанные закупки. В последнее время вылезают такие вещи, от которых последние волосы вылезают. Город остался городом пенсионеров, в котором слишком много нерешенных вопросов и, конечно, много проблем.