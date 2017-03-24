По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), в Даугавпилсе в течении последних лет наблюдается рост преждевременных смертей. В целом, статистика у Даугавпилса выглядит хуже, чем в среднем по Латвии.

Как свидетельствуют данные ЦПКЗ, главными причинами смерти в Даугавпилсе, как и в среднем по Латвии, являются сердечно-сосудистые заболевания. Их доля в Даугавпилсе в 2015 году составляла 59% от всех умерших. 21% смертей составляли злокачественные опухоли, а также — внешние причины смерти — 6% от общего количества.



Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Даугавпилсе имеет заметную тенденцию к увеличению. За все время с 2010 года она была выше, чем в среднем по Латвии, а в 2015 году выросла в Даугавпилсе на 14% - до 945 случаев на 100 000 населения, значительно превысила средний показатель по Латвии (817 случаев на 100 000).



Еще более пугающая тенденция — у преждевременной смертности (до 64 лет). Она на 30% превышает средний по Латвии показатель. Если в Даугавпилсе зафиксировано в 2015 году 204 случая на 100 000 населения, но в целом по Латвии этот показатель составляет 144 случая на 100 000.



В период с 2010 года по 2013 количество преждевременных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в Даугавпилсе сокращалось. Однако, с 2013 года наступил перелом. Если в целом по Латвии продолжилось уменьшение этого показателя — 156 случаев на 100 000 населения в 2013 году, 153 — в 2014 году, 144 — в 2015 году, то в Даугавпилсе начался рост. В 2013 году показатель составлял 186 случаев на 100 000 населения, в 2014 году — 199, в 2015 — 204.



Смертность от злокачественных опухолей в Даугавпилсе в период с 2010 по 2015 годы имела тенденцию к росту, в течении всего периода она была выше, чем в среднем по стране. В 2015 году — на 11%. Смертность в возрасте до 64 лет от злокачественных опухолей в Даугавпилсе - выше чем в среднем по стране на 16% в 2015 году (Даугавпилс — 128 случаев на 100 000 населения, в среднем по Латвии — 108 на 100 000). Лидирует в этой группе смертность от злокачественных опухолей в бронхах и легких, толстой и прямой кишки, рака груди — у женщин.



Смертность от внешних причин (самоубийства, ДТП, насилие, пожары, падения, отравления и пр.) в Даугавпилсе также выше, чем в среднем по стране. В 2015 году этот показатель вырос до 103 случаев на 100 000 населения. В абсолютных числах, это количество очень велико — 89 случаев в 2015 году. Если в целом по стране этот показатель снижается, то в Дауавпилсе в последние годы — растет. Количество самоубийств в Даугавпилсе в 2015 году составило 26,7 случаев на 100 000 населения. В среднем по стране — 19,4 случая. В 2015 году выросло число погибших при пожарах — 10,5 случаев на 100 000 населения, что почти вдвое выше, чем в среднем по Латвии — 5,5 случаев на 100 000. Также, в Дауавпилсе, выше, чем по Латвии в среднем, количество смертей от падений — соответственно, 13,9 и 10,6 случаев на 100 000 населения.



В медицинской статистике есть такой термин — потенциально потерянные годы жизни. Он измеряет количество лет, которые до 64 лет не дожили люди, умершие по разным причинам ранее этого возраста. Этот показатель в Даугавпилсе, на 100 000 населения, был на 20% выше, чем в среднем по Латвии. Больше всего потерянных лет — 1917, в 2015 году было зафиксировано от сердечно-сосудистых заболеваний. Это почти на 30% больше, чем в среднем по Латвии. Вторая причина, по количеству потерянных лет — внешние причины смерти — по этому показателю Даугавпилс опережает также опережает Латвию в целом — 1619 потерянных лет на 100 000 населения и 1533, соответственно. На третьем месте — количество лет, потерянных от опухолей — 1116 и 981 у Даугавпилса, и у Латвии, соответственно.