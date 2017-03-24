Министерство здравоохранения таким образом надеется решить проблему нехватки медперсонала за пределами Риги, однако даже несмотря на это есть свои «подводные камни», которые мотивируют молодежь ехать работать докторами зарубеж, сообщает Латвийское радио 4.

Минздрав готов финансово поддержать тех молодых врачей, которые готовы отправиться работать в региональные больницы. Представитель министерства Евгений Блажевич рассказал, что на нужды проекта выделяют 10 миллионов евро, которые пойдут на несколько видов помощи. Главная - пособие по переселению.



«Врачи, которые переезжают работать в регионы, могут получить поддержку в размере пяти минимальных зарплат врача. Это (в сумме) может быть примерно от 2 до 4 тысяч евро. Так же они получат пособие в размере одной зарплаты за каждого члена семьи, если (врач) переезжает не один», - объяснил представитель Минздрава.



Помимо прочего, врач сможет в течение двух лет получать ежемесячную компенсацию за проживание в размере двухсот евро. Тем не менее, программа поддержки имеет ряд ограничений, сообщил Блажевич. Так, например, врач должен отработать пять лет в регионе. Если медик прервет рабочие отношения раньше срока, ему придется отдать государству часть разового пособия по переезду. Так же, не будут поддерживать переселение медсестер из одного проблемного региона в другой. Это значит, что в программе не могут участвовать медсестры из Риги, где есть нехватка медсестер. Не распространяется программа и на медиков пенсионного возраста.



Помимо государственной программы поддержки, некоторые самоуправления имеют свои программы по привлечению врачей. Например, в Резекне студентам-медикам платят стипендии от самоуправления, а молодым врачам дают бесплатное жилье, рассказал депутат Резекненской думы Язепс Корсакс.



«Мы представляем возможность выдать специалистам какую-то из квартир, которые на тот момент свободны. И пока он у нас работает, платит из года в год коммунальные услуги – ему не нужно покупать эту квартиру», - объяснил Корсакс.



Лиепая пошла немного другим путем и оплачивает арендную плату квартир для молодых врачей, сообщил глава Лиепайской больницы Эдвинс Стрикс.



«С начала нашей работы – с 2008 года у нас работает 35 молодых докторов и часть из них прошли через эту программу. Молодые специалисты могут сами выбрать, но зачастую мы предлагали свои варианты. Все квартиры очень хорошие, что мы даже получили упрек от Госконтроля за это», - рассказал Стрикс.



Теперь слово за студентами медиками, но перед ними сейчас открыта вся Европа. Например, молодой врач Эвита вскоре закончит обучение в университете Страдиня и ей предстоит решить, где дальше работать. Когда она узнала о новой программе поддержки, она ответила, что если бы она решила остаться в Латвии, то она бы ей воспользовалась. Тем не менее, многие студенты выбирают не между Ригой и регионами, а между Латвией и, например, Норвегией, рассказала Эвита. Она заметила, что в Латвии нужно еще платить за учебу, но неясно с каких денег и она не готова жить в 30 лет с родителями. Это и толкнуло ее к решению уехать за границу.



Эвита отметила, что многие студенты старших курсов уже имеют договоры о начале работы в зарубежных медучреждениях после выпуска. Для них день получения диплома, практически является днем отъезда из Латвии.



В свою очередь представитель ассоциации молодых врачей Артур Балодис признал, что финансовая поддержка действительно может мотивировать молодого врача.



«Все-таки остается много вопросов о том, что, во-первых, если врач замужем, то что с работой у супруга. Будет ли в регионе работа или не будет. Это тоже влияет на решение врачей ездить в регионы», - объяснил Балодис.



Помимо государственной поддержки, к переезду в регион молодого врача может мотивировать стипендия от самоуправления и покрытие расходов на резидентуру. Стоит отметить, что и Эвита упоминала оплату резидентуры как препятствие, вынудившее её искать работу за рубежом.