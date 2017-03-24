Государственная пожарно-спасательная служба ежедневно выезжает тушить пожары, связанные с поджогами сухой травы.

22 марта на ул. Калкунес старник горел на площади 800 кв.м., на следующий день пожарные выезжали тушить горящую траву на ул. Маза Дамбъя. Там выгорело 10 000 кв.м. площади. Горела трава в тот день и на ул. Лиела (40 кв.м.) и на ул. Блауманя (8 000 кв.м.). В Калкунской волости 23 марта выгорело 10 кв.м. площади.



Сегодня утром около 9.00 пожарные выезжали на пожар в Деменскую волость. Там снова кто-то поджег сухую траву. Выгорело 9 000 кв.м.

Напомним, что поджоги прошлогодней травы и старника строго запрещены. За подобное нарушение виновнику грозит штраф — от 280 до 700 евро.