Налоговая реформа, задуманная министерством финансов, может улучшить жизнь людям, чьи доходы составляют меньше 1000 евро, однако, однозначно, осложнит работу самоуправлений. Основной упор сделан на снижение подоходного налога с населения - а это один из основных источников доходов в самоуправлениях.

Правительство в который раз желает проявить щедрость за чужой счет. Свои опасения готовящейся реформой высказали в Латвийском союзе самоуправлений. Союз просит подтвердить законом, что налоговые поступления после изменения налоговых ставок, не будут меньше, чем в прошлом году.



Хотя правительство, презентуя налоговую реформу, которая, возможно, вступит в силу уже с 1 января 2018 года, сообщило, что учтет интересы самоуправлений, пока не заметно никакого документального подтверждения этих обещаний. Предложения Минфина по снижению ставок подоходного налога не предусматривают введение каких-либо компенсаций.



По данным Союза самоуправлений, снижение поступлений от уменьшения налоговой ставки и увеличения необлагаемого минимума может составить 400 млн евро или более. Не учтен рост расходов самоуправлений из-за увеличения минимальной зарплаты и социальных пособий. При этом предусмотренные в 2018 году поступления от ПНН составляют 340 млн евро, и даже в случае увеличения отчислений самоуправлениям до 100% этого будет недостаточно для компенсации ущерба.



Даугавпилс в этой связи ожидают нелегкие времена. В этом году подоходный налог с населения составил около 45% доходов бюджета города. Жители внесли в бюджет более 39 миллиона евро. Заметим, что по сравнению с 2015-м годом поступления от подоходного налога с населения уменьшились - тогда было внесено 45 миллионов евро. И доля подоходного налога составляла 53% от всех поступлений в бюджет. На сокращение налоговых поступлений влияют как социальные процессы - сокращение числа жителей города, так и налоговые ставки - увеличение минимальной зарплаты, необлагаемого налогового минимума на иждивенцев - все это сказывается на сокращении доходов городского бюджета.



Налоговые изменения 2018 года добавят нагрузку на бюджет. Это очевидно. И сумма поступлений от подоходного налога продолжит снижаться. А это, можно сказать, те деньги, которые зарабатывает город сам. Поскольку значительная часть других поступлений - это то, что городу выделялось из-вне. Так, 15 миллионов евро в 2017 году будут получены в виде дотаций из госбюджета. В 2015 году, для сравнения, Даугавпилс получил 9 миллионов евро дотаций. Еще 11 миллионов будет выделено государством на различные проекты. 12 миллионов в бюджете 2017 года составляют денежные остатки на конец 2016 года, а еще 12 миллионов - займы, которые будут получены в 2017 году. Вот из таких составляющих формировался "рекордный" городской бюджет в 113 миллионов евро. Нельзя не отметить, что в 2017 году резко - до 7 миллионов - возрастет сумма займов и лизингов, которые будет выплачивать город. Для сравнения, в 2016 году из бюджета на эти цели выделялось только 152 тысячи евро.



Складывая эти цифры и учитывая заявления Союза самоуправлений, можно сказать, что городу повезло "привлечь" и занять больше денег в бюджете-2017 года. Но это, к сожалению, не тот постоянный прогресс, на который могут рассчитывать жители.