Налоговая реформа ничего не даст пожилым людям. Они как существовали на нищенскую пенсию, так и будут жить дальше. По крайней мере, такой вывод можно сделать из заявления министра благосостояния Яниса Реирса, которое, по мнению самих пенсионеров, является верхом цинизма.

Предложенная Министерством финансов налоговая реформа в социальную сферу внесет лишь совсем небольшие изменения, и, например, пенсионеры ее никоим образом не ощутят — ни положительно, ни отрицательно, заявил в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» глава Министерства благосостояния Я. Реирс.



Министр также напомнил, что минблаг подал на рассмотрение госсекретарей министерств концепцию уровня минимальных доходов, в которой предложено поднять уровень бедности с нынешних 49 евро до 100 евро и до 94 евро повысить минимальную пенсию, которая в Латвии не менялась уже 12–13 лет.



«Еще в феврале нынешнего года Латвийская федерация пенсионеров (ЛФП) приняла резолюцию, в которой мы требуем направить часть прироста государственного бюджета 2018 года на решение важных для пенсионеров проблем. В этой резолюции говорится, что с ростом дороговизны качество жизни пенсионеров продолжает ухудшаться. Индексация не может обеспечить увеличение доходов пенсионеров в такой степени, чтобы сохранить возможность покупать товары и услуги в прежнем объеме, чтобы платить повышенные налоги. По моим расчетам, для решения проблем пенсионеров необходимо несколько десятков миллионов евро», — отметил в свою очередь в разговоре с «СЕГОДНЯ» руководитель Латвийской федерации пенсионеров (ЛФП) Андрис Силиньш.



По его словам, значительная часть пенсионеров постоянно живет в бедности. «Особенно высокий риск остаться без средств к существованию наблюдается у тех пожилых людей, которые достигли почтенного возраста — 75–80 или более лет. К нам в федерацию ежедневно поступают многочисленные звонки и письма от пенсионеров, чей стаж насчитывает 40 лет и более. Они возмущаются тем, что государство не в состоянии обеспечить им достойный уровень жизни. Многие вынуждены экономить на своем здоровье», — заключил А. Силиньш.



Говоря о налогах, представители федерации склоняются к мнению, что их вообще надо отменить по отношению к пенсиям.



Добавим, что в Латвии 460,7 тысячи пенсионеров. По данным Государственного агентства социального страхования, около 60% из них получают 200–300 евро в месяц. Есть и те, чья пенсия не превышает ста евро. И за последние пять лет таких стало в два раза больше, их число выросло до 21,3 тысячи человек.