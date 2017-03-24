Эпидемия африканской свиной чумы в Латвии продолжается – приходится ликвидировать всё новые туши павших животных. С тех пор как в волости Лауцесес под Даугавпилсом заработал «свиной крематорий» Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), местным жителям не стало покоя от дурного запаха, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Пункт сжигания кабаньих туш («побочных продуктов животного происхождения», в терминологии ПВС) работает там уже два года. На него привозят погибших от чумы свиней и диких кабанов и со всей Латгалии, и из других регионов. Население волости жалуется на зловонный дым, Служба окружающей среды считает, что происходит загрязнение воздуха, но в ПВС с этим утверждением категорически не согласны.



«Воняло очень часто, как-то притерпелись, но последний раз смрад стоял такой страшный, что из дому не выйти», – рассказала Илона, которая живет по соседству с «крематорием». Она была и одной из первых жалобщиков.



«Нужно же хоть как-то считаться с людьми, которые рядом живут. Неужто и правда нельзя найти место где-то в лесу, где люди не живут? Мне звонили из какой-то конторы, сказали – им министерство разрешило жечь. Так пусть эти министры сами сюда приедут и дышат этим вонючим дымом!» – сердится Илона.



Еще одна местная жительница признала в беседе с Latvijas radio, что ей очень мешает зловоние от работающей «на кабанах» печи. По ее словам, и другие соседи недовольны:



«Рядом город, а они жгут. Это же нехорошо. Они думают – тут кусты, там лес. Но за лесом люди жили. Пришел ко мне сосед, который теперь там больше не живет, рассказал, что невозможно было на улицу выйти. Какая вонь! У меня, правда, настолько сильно не воняет, ветер дует в другую сторону».



«Свиной крематорий» использует дизтопливо, а загрузить в него можно единовременно до 9 тонн органики. В стране было объявлено чрезвычайное положение по африканской свиной чуме, потом его отменили, но печь до сих пор работает интенсивно, говорит представитель Службы окружающей среды Гуна Новик. Но это оборудование предназначено только для использования в экстремальных ситуациях – не на постоянной же основе ему работать, сказала она. Оценка воздействия на окружающую среду не произведена, не получено и соответствующее разрешение.



В начале этого года в связи со вспышкой инфекции уже в Кримулде в стране снова объявлено чрезвычайное положение. Служба окружающей среды с 2014 года провела семь проверок и констатировала, что в «крематории» сжигают не только туши павших от заразы кабанов – там жгут и отходы со скотобоен, и отходы, присланные таможней, и созданные AS Balticovo органические отходы, пояснила Новик:



«В 2017 году, когда оборудование фактически работает в круглосуточном режиме, мы получили достаточно много жалоб от населения на то, что по округе распространяется мешающий людям запах. Это доказывает, что происходит воздействие и на воздух, и на самочувствие окрестных жителей».



Представители природоохранного ведомства называет столь интенсивную работу печи проблемой государственного масштаба, особенно учитывая, что призывы к ПВС получить соответствующий дозвол понимания не нашли.



В частности, в беседе с Latvijas radio глава Южно-Латгальского округа ПВС Антон Лазданс заявил, что печь работает не каждый день. Он не отрицает, что порой при усиленном сжигании туш и ветрах определенных направлений вонь может кому-то мешать. Но считает, что это только бывает лишь недолго:



«Был у нас в этом году и тяжелый период, когда вспышка была в Кримулде. К нам 54 тонны привезли. Это была острая необходимость».



Лазданс считает претензии природоохраны необоснованными, потому что органические отходы опасными не считаются, к тому же платные, коммерческие услуги ПВС никому не оказывает.



С лета 2014 года в Лауцесе уничтожено уже свыше тысячи тонн останков животных.