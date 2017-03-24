В прошлом году быстрее всего повышались зарплаты на средних и крупных предприятиях - на 6%, свидетельствует исследование зарплат, проведенное компанией по отбору кадров «CV-Online Latvia». На малых предприятиях зарплаты выросли на 4%, а средняя нетто-зарплата с учетом премий поднялась почти на 5%.

Однако это вовсе не означает, что везде в стране люди стали жить лучше. Значительные различия сохраняются в величине зарплат между Ригой и регионами. В Латгалии, как известно, зарплаты самые маленькие в стране. В Риге средняя зарплата составила 936 евро, в Даугавпилсе – 582 евро. В целом в Латгалии считается, что средняя зарплата населения 594 евро. Т.е. разница составляет 354 евро.



Однако и данные цифры не отражают полностью реальную ситуацию. Все знают, как высчитывается средняя по различным показателям. В Даугавпилсе и в регионе разрыв между зарплатами достаточно большой: кто-то работает за "минималку" или чуть больше (и таких в городе очень много), а кто-то получает 1000 и более евро. В Латгалии достаточно большая часть населения после оплаты вещей первой необходимости (жилье, еда) остается практически с пустыми карманами, и прирост зарплаты в размере 5-6% существенно ситуацию не меняет.



Что касается отраслей, в которых в прошлом году был зафиксирован рост зарплат, то самый быстрый рост зарплат, почти на 14%, был в фармацевтике, химической промышленности и в страховании. Самые высокие нетто-зарплаты уже несколько лет сохраняются в ИТ и финансовой сфере, самые низкие - в образовании и медицине.