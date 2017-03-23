23 марта в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов".

Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.

В программе обсуждались следующие темы:



1. Новые факты в коррупционном скандале в Даугавпилсе, за развитием которого наблюдает вся Латвия.

2. Мусорный скандал Даугавпилсской думы и его последствия.

3. Кипрский офшор, или Куда уходят миллионы, заработанные частными компаниями на предприятии «Daugavpils siltumtīkli»?

4. Последствия дружбы Инары Островской с Янисом Лачплесисом.

5. План Мирского, или Из песни слов не выкинешь.



Программа "Игры престолов" от 23 марта доступна в записи эфира.