На следующей неделе весь мир будет отмечать Международный день театра. В Центре польской культуры активно работает театральная группа "Улыбчивая радуга", которая традиционно отмечает свой творческий праздник.

28 марта юные актеры вместе с режиссером Миленой Рожанской приглашают жителей Даугавпилса на премьеру. В этот раз театральная группа предложит на суд зрителей постановку, посвященную польской традиции - сожжению Мажанны. Мажанна - это соломенная кукла, которая символизирует зиму и смерть. В связи с этим 21 марта, в день начала астрономической весны, согласно традиции, поляки прощаются с зимой и с радостью ждут весну.



Премьера спектакля "Мажанна" состоится 28 марта в 17.00 в Польском доме на ул. Варшавас,30. Цена билета - 0,28 евро для детей, студентов и инвалидов, и 0,71 евро - для взрослых.