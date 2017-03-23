Прейльский замок – образец архитектуры поместий Латгалии времен XIX века, построенный в стиле неоготики. Это целый комплекс строений с конюшнями, сторожевым домиком, каплицей и огромным парком площадью 41 га. В наши дни от самого замка мало что осталось, а парк зарос кустами и превратился в лес. Местные жители говорят, что там невозможно ни погулять с детьми, ни просто отдохнуть в компании, поэтому реставрацию давно надо было делать.

В данный момент завершается первый этап строительства. Восстанавливаются стены, башни. Положили новую крышу. Планируется подвести воду, тепло, канализацию. На очереди - установка окон и дверей. Сейчас все работы проводятся на деньги Прейльской думы, которая не побоялась взять кредит, а в будущем власти рассчитывают привлечь частные инвестиции либо деньги из фондов. Ведь будут ещё второй и третий этап работы - уже внутри.

По плану организаторов проекта в будущем в здании замка может располагаться ресторан с традиционной латгальской кухней, музей, выставочный зал, учреждения городской администрации. Все это станет возможным, если удастся привлечь частный капитал. Точные сроки завершения реставрационных работ пока не известны. Но уже ясно, что это произойдет не раньше чем через 2-3 года.







Исторические фотографии preili.lv