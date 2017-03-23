25 марта в 11:00 приглашаем почтить память жертв коммунистического геноцида и возложить цветы у памятного камня «Невинным жертвам красного террора» в сквере Андрея Пумпура.

Выслушаем переживших ужасы депортации людей, которые выдержали страдания и унижения и вернулись на родину. Возложим цветы к Памятному камню, зажжем свечи в честь тех, чья жизнь оборвалась далеко от Родины, и тех, которых уже нет среди нас.

Организаторы мероприятия: Даугавпилсская городская дума, Управление культуры Даугавпилсской городской думы, Даугавпилсский клуб политрепрессированных, Даугавпилсский краеведческий и художественный музей и Центр латышской культуры.