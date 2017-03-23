25 марта в 11:00 приглашаем почтить память жертв коммунистического геноцида и возложить цветы у памятного камня «Невинным жертвам красного террора» в сквере Андрея Пумпура.
Выслушаем переживших ужасы депортации людей, которые выдержали страдания и унижения и вернулись на родину. Возложим цветы к Памятному камню, зажжем свечи в честь тех, чья жизнь оборвалась далеко от Родины, и тех, которых уже нет среди нас.
Организаторы мероприятия: Даугавпилсская городская дума, Управление культуры Даугавпилсской городской думы, Даугавпилсский клуб политрепрессированных, Даугавпилсский краеведческий и художественный музей и Центр латышской культуры.
Организаторы мероприятия: Даугавпилсская городская дума, Управление культуры Даугавпилсской городской думы, Даугавпилсский клуб политрепрессированных, Даугавпилсский краеведческий и художественный музей и Центр латышской культуры.
https://eadaily.com/ru/news/2016/07/15/latviyskiy-publicist-vtayne-latyshi-vzdyhayut-po-sovetskim-vremenam
https://eadaily.com/ru/news/2016/07/15/latviyskiy-publicist-vtayne-latyshi-vzdyhayut-po-sovetskim-vremenam
Это же не великая потеря, 11 миллионов только депортированных, за время существования коммунистического режима. Правду говорили при совке, - "пока тебя лично, не клюнет "красный петух" в задницу, это всего лишь, остаётся генеральной линией партии".
Это же не великая потеря, 11 миллионов только депортированных, за время существования коммунистического режима. Правду говорили при совке, - "пока тебя лично, не клюнет "красный петух" в задницу, это всего лишь, остаётся генеральной линией партии".
https://eadaily.com/ru/news/2016/07/15/latviyskiy-publicist-vtayne-latyshi-vzdyhayut-po-sovetskim-vremenam
""Ни одна из предыдущих властей не эксплуатировала с таким паразитизмом материальные и нематериальные ценности, которые были оставлены или сохранены людьми и предыдущими режимами.
Никогда еще люди не бежали так массово отсюда. Они бегут от латвийского государства. Кажется, ни одна предыдущая власть не истощила Латвию так сильно и не находилась в условиях открытой войны с народом. Даже советская власть — нет"" - . пишет латыш Айнарс Кадишс в Pietiek.com