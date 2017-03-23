Идя навстречу пожеланиям жителям Межциемса, вносятся изменения в схему движения автобусов маршрутов №4 и №5. Таким образом жителям этого микрорайона будет удобнее добираться до супермаркета “DEPO” и после посещения вернуться обратно в Межциемс.

С 1 апреля с.г. время отправления автобусного маршрута №4 от остановки “Autoosta” в 8:20 и 9:50, а время отправления автобуса маршрута №5 от остановки “Autoosta” в 10:20 и 11:50.

Указанные рейсы автобусов будут курсировать по ул.Стацияс мимо магазина “DEPO”.