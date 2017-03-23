С наступлением погожих дней в городе откроется очередной сезон дорожно-строительных работ. Как говорят специалисты, они могут начаться, когда основание дорожного полотна прогреется до температуры не ниже +10 градусов. При таком условии на него можно укладывать асфальт. Скорее всего произойдёт это в середине апреля.

Асфальтом предусмотрено покрыть 13 грунтовых дорог в разных микрорайонах города, ещё шесть находится в стадии проектирования. Победитель закупки на выполнение этих работ пока не объявлен. На восьми участках возобновятся работы, начатые в прошлом году. В этом списке улицы Базницас, Пардаугавас, Миера, 18 Новембра, Зелткална, Крауяс и другие. Ремонт проезжей части по мосту через железную дорогу на улице Крауяс продолжится в начале апреля и продлится в течение месяца. Здесь будут заменены асфальтовое покрытие, светильники и покрашены перила. До 30 апреля на участке улицы Саулес от Института до Виенибас будут идти работы по устройству карманов с парковочными местами. Кроме асфальтирования грунтовых дорог в программе дорожно-строительных работ этого года значится 25 объектов. В числе первоочередных улицы Лиела, Брянскас и Беркинели.



Ремонт коснётся и центральной части города. В частности, в порядок приведут участки улиц Стацияс, Михоэлса, Виенибас от Райня до Лачплеша. На ремонтно-строительные работы из автодорожного фонда выделено 1 млн. 700 тысяч евро.