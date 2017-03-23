На днях Бюро по закупкам опубликовало результат конкурса на строительство детской площадки в районе ул. Киегелю 19. Выиграла конкурс, согласно официальной информации, фирма “JŪRMALAS MEŽAPARKI”, которая выполнит заказ Даугавпилсской думы за 51 844,37 евро.

Сумма внушительная, если учесть, что на эти деньги построят всего одну площадку. Что же такого особенно дорогого будет в данном проекте? Согласно документам, в стоимость сходит подготовка места для оборудования детской зоны отдыха, а также сами элементы городка и их монтаж. В технической спецификации указано, что на данной детской площадке будут установлены: один небольшой игровой комплекс в виде башенки с лесенками и дорожкой, одни качели, на которых надо отталкиваться, чтобы качаться, одни качели-балансир, одна песочница, один игровой комплекс в виде трех башен, соединенных переходами и лесенками, одна карусель, одна пара простых качелей, а также несколько конструкций для занятий спортом и тренажеры (всего 3 элемента). Оборудуют площадку также тремя скамейками со спинками, тремя мусорниками и одним информационным стендом.



Согласно договору, работы по обустройству детской площадки на ул. Киегелю 19 должны быть закончены к 15 мая. Гарантия на оборудование составляет 3 года.