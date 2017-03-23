Приближается лето, и в связи с этим Государственная Пожарно-спасательная служба приглашает детей принять участие в конкурсе "Мое лето - безопасное лето". Его главная цель - дать детям и молодежи творчески отобразить то, как безопасно можно провести лето.

Еще в течение этой недели учащиеся школ (4-9 классы) могут прислать свои работы, на которых будут изображены советы, как обезопасить себя в летний период.

Школьники с 4 по 6 класс могут прислать рисунок, коллаж или творческую работу другого формата. Подростки с 7 по 9 класс - фото или фото коллаж с комментарием на тему безопасности летом.

Подать работы на конкурс можно до 30 марта, указав имя, фамилию, контактный телефон, адрес эл.почты и описание самой работы. Так как работы школьников принимаются в Риге, даугавпилсским школьникам удобнее послать свои работы по почте на адрес: VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļai, Maskavas ielā 5, Rīgā, LV-1050. Фото=работы с комментариями принимаются на эл. почту: prese@vugd.gov.lv

Результаты конкурса будут известны 13 апреля. Они будут опубликованы на странице ГПСС www.vugd.gov.lv