На днях в Даугавпилсском университете уже в седьмой раз прошла конференция научно-исследовательских работ учеников общеобразовательных и профессиональных школ Латгальского региона.

Как сообщили BaltNews.lv в даугавпилсском самоуправлении, в этом году она была организована в рамках проекта Европейского социального фонда «Реализация мероприятий по развитию талантов учащихся в национальном и международном масштабе».



Открывая форум, проректор по науке, профессор Даугавпилсского университета Инесе Кокина поздравила юных учёных с научным праздником и пожелала успешной защиты своих идей.



Ректор вуза, академик Арвид Баршевскис, со своей стороны, отметил, что исследовательская работа пробуждает интерес к науке, помогает ребятам в достижении поставленной цели. Той же точки зрения придерживаются и наставники молодых учёных, под чьим руководством они писали свои труды.



Приём заявок на участие в конференции был объявлен в конце 2016 года. За это время организаторы — Государственный центр содержания образования — получил из 38 самоуправлений Латгалии 229 творческих работ в 23 научных сферах. Примечательно, что в первые годы на конференции было представлено несколько десятков работ, сегодня их количество исчисляется сотнями, повышается качество исследований, а с ним конкурентная борьба среди конкурсантов.



В этом году заметно расширился круг участников научной конференции: впервые в него вошли ученики 8 — 9-х классов. Каждый мог сам выбрать тему исследования в зависимости от собственных увлечений и интересов в области естественных, гуманитарных или социальных наук. Результаты своих изысканий авторы представляли в ходе презентаций, оценивало работы компетентное жюри.



По итогам презентаций из 193 отобранных на конкурс работ лучшими признано 59. Их авторы будут представлять Латгалию на 41-й Латвийской конференции школьных научно-исследовательских работ, которая состоится в Риге 21-23 апреля. В числе главных наград — путёвка на Международные научные форумы молодых учёных. Однако уже известно, что награждённые дипломами победители и призёры Латгальской конференции получают право вне конкурса поступить на бюджетные места дневного отделения Даугавпилсского университета.