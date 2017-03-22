21 марта около 18.18 в Даугавпилсе на ул. Тарту произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как сообщила полиция, мужчина 1976 г.р., управляя автомобилем марки VW уже во дворе домов наехал на пешехода 2012 г.р. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть. В медицинском учреждении ему была оказана помощь.