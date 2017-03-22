18 марта около 9.30 экипаж патрульной полиции на дороге А13 в Вишкской волости задержали очередного нарушителя скоростного режима.

Водитель "Ауди" 1991 г.р. ехал в сторону пос. Шпоги со скоростью 180 км./ч. Разрешенная скорость на данном участке составляла ровно в два раза меньше - 90 км/ч.



За данное нарушение водителю грозит денежный штраф в размере от 360 до 480 евро, а также лишение водительских прав на срок 6 месяцев.