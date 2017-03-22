На прошлой неделе Госполиция Даугавпилса получила информацию о том, что в городе в один из магазинов ворвались двое пьяных и агрессивно настроенных мужчин, которые разбили витрины торговой точки, а уходя, прихватили с собой бутылки с алкоголем. Общий ущерб составил около 2 500 евро.

По факту хулиганства и кражи полиция начала уголовный процесс, в свою очередь сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия по расследованию преступления. На данный момент возможные виновники установлены: это мужчины 1986 и 1969 г.р. Ранее они уже попадали в поле зрения полиции. В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения для налетчиков.