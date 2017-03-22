Учитывая доступность услуг и тенденции их использования в Даугавпилсе, компания «Latvijas Pasts» решила открыть в нашем городе особый пункт для выдачи посылок.

С 1 апреля жители микрорайона Новый Форштадт (с индексами территорий LV-5421, LV-5422 и LV-5492) все виды посылок смогут получить в пункте по адресу ул. Авеню 26.

Новый пункт выдачи посылок будет работать каждый рабочий день. По понедельникам с 10.00 до 20.00, а в остальные дни - с 10.00 до 17.00. Компания «Latvijas Pasts» также сообщает, что если клиенты будут активно пользоваться новой услугой, то в данном районе будет открыто почтовое отделение с полным спектром услуг.