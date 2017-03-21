Завершилась закупка на обеспечение публикаций Даугавпилсской думы в местных печатных средствах массовой информации.

Конкурс был объявлен 24 февраля и завершился 9 марта.



Исходя из положения конкурса, победители должны распространять публикации Даугавпилсской думы в своих СМИ. На эти цели дума выделила из бюджета 30 500 евро.



Первая часть закупки (А), на которую дума предусмотрела 9 тысяч евро без учета налога, предусматривает публикацию материалов в латышском издании. Вторая часть (B) касается публикации думских материалов в русской газете на сумму 21 тысяча евро.



По части А была подана заявка от одного претендента. Соглашение на сумму 9500 (без НДС) подписан с фирмой «Latgales Laiks».



По части B на оказание тех же услуг на русском языке было подано 3 заявки. Четырехстороннее соглашение дума Даугавпилса заключила с фирмами «Latgales Laiks» (газета «Latgales Laiks»), DauTKom Plus (газета «Сейчас») и LATGALES REKLĀMA (газета «Миллион»). Сумма соглашения составляет 21 000 евро без учета налога.



Отношения вступили в силу 13 марта 2017 года и продлятся до 12 марта 2018 года.



Таким образом, в ближайший год, с учетом заключенного соглашения, вероятнее всего, самыми лояльными к думе будут именно эти издания.