После присоединения Крыма к России существенно возросло число желающих служить в силах латвийского ополчения - Земессардзе. Только в прошлом году на службу было принято 900 солдат.

Командир Земессардзе бригадный генерал Айнарс Озолиньш сообщил, что в настоящее время численность ополчения составляют 7941 человек. Но есть возможность увеличить число земессаргов до 12 000. Большую часть личного состава (85%) составляют молодые люди до 35 лет, по большей части профессиональные солдаты.



Главной задачей Земессардзе в текущем году станет работа по созданию новой роты в Латгалии и повышение боеготовности существующих подразделений.