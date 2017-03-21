Дорожные работы в городе Даугавпилсе проводятся каждый год: это и латание ям, и укладка асфальта на улицах. Дума регулярно рассказывает о том, сколько в этой сфере уже проделано, однако, проведя опрос жителей города на портале nasha.lv, оказалось, что жители все-таки недовольны.

77% респондентов оценило состояние городских дорог как плохое, т.к. в городской черте до сих пор еще остаются старые разбитые грунтовые дороги. Еще 15% считают, что состояние Даугавпилсских дорог "средненькое". Что-то, конечно, делается, но ремонт необходим еще многим улицам. И только 7% читателей портала считают, что с дорогами в нашем городе порядок, т.к. большая их часть в хорошем состоянии.