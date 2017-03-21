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В ДАУГАВПИЛСЕ
Народные новости от 21 марта
21.03.2017 06:14 | Автор: nasha.lv
Фото: Евгений Никитин/коллаж nasha.lv
21 марта в эфир радиостанции Alise Plus вышел новый выпуск программы "Народные новости".
Коротко о главном в аудио записи эфира.
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