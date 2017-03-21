Ни для кого давно не секрет, что зарплаты у народных избранников не фиксированные и зависят от ряда факторов, в том числе от членства в различных комиссиях.

Стоит отметить однако, что разрыв в зарплатах рядовых депутатов Даугавпилсской думы от зарплаты мэра и вице-мэров огромен и отличается иногда в пять раз. Заработная плата за февраль этого года председателя думы Я. Лачплесиса составила 1381, 76 евро, Я. Дукшинского — 1179,26 евро, а П. Дзалбе — 1157,38 евро. Словом, себя руководство не обидело. Прочие депутаты, в том числе оппозиционные, получили за прошлый месяц зарплаты в размере от 208 до 322 евро. Исключение составил только депутат В. Боярун с зарплатой 749,81 евро. Отметим, что это вознаграждение депутатов за работу в думе, а не их доходы в целом.



Понятное дело, что руководство всегда получает больше, чем простые сотрудники, хотя бы потому, что подписывает важные решения. Вот только, принимая эти самые ответственные решения, насколько руководство чувствует эту ответственность, это уже другой вопрос.



Приводим ниже полный список зарплат за февраль этого года Даугавпилсских слуг народа.



1. Владислав Боярун - 749.81

2. Владимир Борисенок - 208,81

3. Айвар Брокс - 232,59

4. Янис Дукшинскис - 1179,26

5. Петерис Дзалбе - 1157,38

6. Рейнис Йокстс - 282,20

7. Янис Лачплесис - 1381,76

8. Наталья Петрова - 168,50

9. Виктор Пучка - 241,89

10. Дмитрий Родионов - 241,89

11. Александр Самарин - 208,81

12. Рита Строде - 225,35

13. Юрий Зайцев - 322,52

14. Анатолий Гржибовский - 241,89

15. Николай Игнатьев - 241,89